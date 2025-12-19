Холодная погода пока сохранится в Петербурге

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на ближайшие дни. Пока холода не собираются отступать, температура воздуха сохранится в диапазоне -10…-15 градусов.
Но перспективы прояснений в облаках есть, особенно к выходным дням. Антициклон над территорией Финляндии начинает усиливаться и постепенно смещается на юг к Петербургу.
Александр Колесов, синоптик
А в ночные часы столбики термометра покажут -20…-25 градусов к выходным дням.
Ранее мы рассказывали о том, что в город пришло тепло на два дня. Синоптическую ситуацию определял другой антициклон.
Фото: Piter.TV
