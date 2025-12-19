  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Холодная погода пока сохранится в Петербурге
Сегодня, 10:28
141
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Холодная погода пока сохранится в Петербурге

0 0

Температура воздуха будет в диапазоне -10…-15 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на ближайшие дни. Пока холода не собираются отступать, температура воздуха сохранится в диапазоне -10…-15 градусов. 

Но перспективы прояснений в облаках есть, особенно к выходным дням. Антициклон над территорией Финляндии начинает усиливаться и постепенно смещается на юг к Петербургу. 

Александр Колесов, синоптик 

А в ночные часы столбики термометра покажут -20…-25 градусов к выходным дням.

Ранее мы рассказывали о том, что в город пришло тепло на два дня. Синоптическую ситуацию определял другой антициклон. 

Фото: Piter.TV 

Теги: погода, январь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии