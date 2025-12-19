В Петербург на два дня пришло небольшое потепление

Синоптическую ситуацию начнет определять антициклон.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на ближайшие дни.

Над Финским заливом 26 января завис атмосферный фронт, поэтому после 12:00 пройдет небольшой снег в 1-2 сантиметра. Дальше синоптическую ситуацию начнет определять антициклон. Температура сегодня не опустилась ниже -13 градусов.

Сейчас будет к нам поступать новая порция холодного воздуха, поэтому придут еще холодные дни в конце января да в начале февраля. В предстоящие пару дней будет чуть теплее, хотя фон температуры существенно меняться не должен, оставаясь в пределах -10…-15 гр. Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.TV