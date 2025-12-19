  1. Главная
В Петербург на два дня пришло небольшое потепление
Сегодня, 9:24
Синоптическую ситуацию начнет определять антициклон.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на ближайшие дни. 

Над Финским заливом 26 января завис атмосферный фронт, поэтому после 12:00 пройдет небольшой снег в 1-2 сантиметра. Дальше синоптическую ситуацию начнет определять антициклон. Температура сегодня не опустилась ниже -13 градусов. 

Сейчас будет к нам поступать новая порция холодного воздуха, поэтому придут еще холодные дни в конце января да в начале февраля. В предстоящие пару дней будет чуть теплее, хотя фон температуры существенно меняться не должен, оставаясь в пределах -10…-15 гр. 

Александр Колесов, синоптик 

Ранее на Piter.TV: синоптик Колесов подвел погодные итоги праздников в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

