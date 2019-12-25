Смольный использовал 40 тысяч кубометров воды для спасения асфальта от жары

Асфальт подвержен деформации в жару.

В комитете по благоустройству рассказали, как спасают растения в жару. В последнюю неделю в Петербурге фиксируют температурные значения, которые превышают норму.

На прошлой неделе специалисты использовали 40 тысяч кубометров воды и 13 тысяч литров специального шампуня, чтобы спасти асфальт от деформации и увлажнить воздух в городе. Они поливали проезжую часть и тротуары.

Из города за 7 дней вывезли 1400 кубометров мусора, а с дорог собрали 1200 тонн смета. В зеленых собрали 1600 кубометров мусора.

В понедельник, 15 августа, дороги убирают почти 500 машин и более 800 работников ручного труда. За садами и парками ухаживают почти тысяча садовников и 280 единиц техники.

Жалобы на плохую уборку улиц и тротуаров, а также зеленых зон можно оставлять по телефону 314-60-13.

По прогнозу синоптиков вторая половина августа тоже будет теплой.

Фото: комитет по благоустройству Петербурга