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В Александровском парке обнаружили неразорвавшийся снаряд 1867 года
Сегодня, 21:20
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В Александровском парке обнаружили неразорвавшийся снаряд 1867 года

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Масса свинцовой бомбы достигает 50 кг.

Во время строительных работ в Александровском парке Петроградского района Санкт-Петербурга был строителями был обнаружен похожий на снаряд предмет. Сообщение о находке было отправлено в управление петербургского отделения вневедомственной охраны.

В пресс-службе Росгвардии сообщают, что на объект в Александровском парке были направлены сотрудники группы разминирования из ОМОН "Бастион". На месте взрывотехники проанализировали найденный предмет и идентифицировали его как неразорвавшийся 50-килограммовый снаряд в свинцовой оболочке для артиллерийского орудия 1867 года.

Боеприпас с соблюдением необходимых мер безопасности был вывезен сотрудниками ОМОН на специализированный полигон для уничтожения.

Рогвардия Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали о задержании полицейскими жителя Копорья, который был уличен в хранении артиллерийского снаряда и патронов.

Фото: Росгвардия Санкт-Петербурга

Теги: александровский парк, обезвреживание боеприпасов, петроградский район, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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