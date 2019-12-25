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Житель Копорья хранил артиллерийский снаряд и патроны
Сегодня, 10:42
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Житель Копорья хранил артиллерийский снаряд и патроны

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Мужчина заявил, что это – подарок от покойного дяди.

В Ломоносовском районе полицейские обнаружили и изъяли боеприпасы, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 23 ноября обратился 42-летний житель Копорья с информацией о том, что бывшая супруга не возвращает ему личные вещи. Правоохранители уговорили 25-летнюю девушку отдать мужчине оставшееся в квартире. 

Однако при передаче в комплекте вещей нашли артиллерийский снаряд и шесть патронов. Их хозяин заявил, что это – подарок от покойного дяди. 

Боеприпасы направили на экспертизу, по результатам которой изъятый артиллерийский снаряд калибра 30 миллиметров – пригодное к использованию взрывное устройство. Остальное будут еще исследовать. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, мужчину доставили в отдел полиции для проведения процессуальных действий. 

Ранее на Piter.TV: полицейские обезвредили мужчину с гранатой во Фрунзенском районе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: копорье, схрон оружия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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