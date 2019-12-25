Житель Копорья хранил артиллерийский снаряд и патроны

В Ломоносовском районе полицейские обнаружили и изъяли боеприпасы, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
В полицию 23 ноября обратился 42-летний житель Копорья с информацией о том, что бывшая супруга не возвращает ему личные вещи. Правоохранители уговорили 25-летнюю девушку отдать мужчине оставшееся в квартире.
Однако при передаче в комплекте вещей нашли артиллерийский снаряд и шесть патронов. Их хозяин заявил, что это – подарок от покойного дяди.
Боеприпасы направили на экспертизу, по результатам которой изъятый артиллерийский снаряд калибра 30 миллиметров – пригодное к использованию взрывное устройство. Остальное будут еще исследовать.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, мужчину доставили в отдел полиции для проведения процессуальных действий.
Ранее на Piter.TV: полицейские обезвредили мужчину с гранатой во Фрунзенском районе.
Фото: Piter.TV
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