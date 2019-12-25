Больничный в 2024 году ни разу не брали 42% петербуржцев

Основной причиной является страх перед проблемами на работе. Каждый пятый сталкивается с запретом руководства на оформление больничного.

Совместное исследование Скандинавского Центра Здоровья и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru показало, что почти половина (42%) опрошенных работников не берут больничные листы для лечения заболеваний. Основной причиной является страх перед проблемами на работе, а каждый пятый сталкивается с запретом руководства на оформление больничного.

Согласно результатам опроса, 39% жителей Санкт-Петербурга отметили, что они болели менее одного раза в течение 2024 года, а 45% испытывали недомогания 1-2 раза. Средняя продолжительность пребывания на больничном составляла 4-5 дней (43%). Примечательно, что среди россиян именно петербуржцы демонстрировали наибольшую длительность периодов временной нетрудоспособности, что свидетельствует о том, что жители Северной столицы болели в 2024 году дольше, чем жители других регионов страны.

Однако, несмотря на общую тенденцию к увеличению продолжительности больничных, 42% участников опроса в Санкт-Петербурге вообще не оформляли больничный в 2024 году. Лишь 14% всегда брали больничный при заболевании, а 41% делали это периодически. Оставшиеся респонденты затруднились дать однозначный ответ.

Интересно отметить, что 30% опрошенных продолжали работать удаленно, находясь на больничном, а 14% переносили болезнь непосредственно на рабочем месте. Из числа тех, кто все-таки оформлял больничный, 48% продолжали выполнять рабочие обязанности. Меньше всего больничных листов оформляют представители среднего и высшего менеджмента (51%), IT-специалисты (49%), сотрудники отделов маркетинга и PR (45%) и юристы (39%).

Наиболее склонными к работе во время болезни оказались продавцы (57%), логисты (53%), IT-специалисты (51%) и бухгалтеры (50%). Почти треть опрошенных признались, что качество их работы снижается во время болезни, 19% испытывают трудности с помощью коллегам и участием в коллективных проектах, а 16% сталкиваются с нарушением рабочего графика.

Большинство респондентов (43%) обращаются за медицинской помощью через систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Еще 33% предпочитают заниматься самолечением, 17% посещают частные медицинские учреждения, и только 10% используют медицинскую страховку (ДМС). Средний счет на лечение колеблется от 1 до 3 тысяч рублей у половины опрошенных, еще четверть тратят от 3 до 5 тысяч рублей.

Большая часть респондентов (72%) стремится полностью излечиваться от недугов, мотивируя это желанием избежать осложнений (65%), повышенным вниманием к собственному здоровью (57%) и страхом повторного заболевания (49%). Тем не менее, 26% не завершают полный курс лечения, объясняя это нежеланием пропускать работу и терять доход из-за больничных (по 41% в обеих группах). Кроме того, треть считают, что их заболевания требуют лишь базового лечения, полагая, что выздоровление может произойти самостоятельно.

Почти четверть опрошенных столкнулись с негативными последствиями неполноценного лечения, такими как возвращение симптомов (49%) и появление новых проявлений заболевания (41%). Для дополнительного лечения большинству потребовалось 4-5 дней, причем более половины проходили лечение, не прерывая работу. Затраты на дополнительную терапию составили от 1 до 3 тысяч рублей у 46% респондентов. Наиболее частыми заболеваниями, вызывающими негативные последствия при недостаточном лечении, были ОРВИ (60%), простудные заболевания (48%), ангина (29%), грипп (24%), COVID-19 (17%) и пищевые отравления (13%).

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