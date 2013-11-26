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В больнице Святого Праведного Иоанна в Кронштадте приведут в порядок фасады и кровлю
Сегодня, 13:33
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В больнице Святого Праведного Иоанна в Кронштадте приведут в порядок фасады и кровлю

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В реанимации и операционных бывают протечки при сильных осадках.

В городской больнице Святого Праведного Иоанна Кронштадтского проведут капитальный ремонт фасада и кровли. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Петербурга. Сегодня, 31 июля, Александр Беглов посетил Кронштадтский район.

Учреждение находится на улице Газовый завод, 3. Из-за сильного ветра вентилируемый фасад из фибропластных плит разрушается. Это может представлять угрозу для переходов. Кроме того, при разрушении теплоизолирующего слоя фасада может страдать отопление. 

Кровля здания находится в неудовлетворительном состоянии. В больнице происходят протечки, особенно в отделении реанимации. Следы подтеков также бывают в операционных. 

О ремонте больницы губернатор говорил еще в апреле этого года. На неудовлетворительное состояние медицинского учреждения обратила внимание местная жительница на личном приеме у градоначальника. Работы должны быть завершены до конца 2022-го года. 

Фото: Telegram / Пул78

Теги: капитальный ремонт, кровля, кронштадт, фасад
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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