Фасад и кровлю больницы Святого Праведного Иоанна Кронштадтского отремонтируют

С просьбой отремонтировать больницу к губернатору обратилась местная жительница.

Городскую больницу Святого Праведного Иоанна Кронштадтского должны отремонтировать до конца 2022 года. Такое поручение дал губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

На неудовлетворительное состояние медицинского учреждения обратила внимание местная жительница на личном приеме у градоначальника. Последний раз больницу ремонтировали 10 лет назад. При сильном ветре плиты, из которых сделан вентилируемый фасад, отрываются. В здании бывают протечки во время дождя и снега.

Беглов поручил разработать проектно-сметную документацию и подать заявку на финансирование. Губернатор отметил, что больница должна соответствовать облику, который планируют придать Кронштадту.

В Кронштадте появится музей военно-морской славы с конгрессно-выставочным центром, пять научных центров, кинотеатр, океанариум, гостиницы, объекты торговли в общественного питания. Также не обойдется без новых жилых домов и социальных объектов: школы-лицея на 550 мест и двух детских садов на 150 и 50 мест.

Фото: ВКонтакте / Больница Св. Праведного Иоанна Кронштадтского