Больница святого Георгия больше не принимает пациентов с COVID-19

С этого момента в учреждении займутся лечением пациентов с инсультом, сахарным диабетом и другими тяжелыми болезнями.

Больница Святого Великомученика Георгия в Северной столице официально закончила работу с пациентами, болеющими COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Отметим, что во время пандемии учреждение стало первым в списке перешедших на режим работы коронавирусного стационара. В общей сложности за 27 месяцев борьбы с инфекцией на ноги поставили 35 тыс. пациентов. Кроме того, было проведено 5 тыс. операций.

С этого момента больница начинает прием пациентов с инсультом, сахарным диабетом, бронхолегочными заболеваниями, атеросклерозом артерий нижних конечностей. Также открыт отдел госпитальной реабилитации. Всего в учреждении предусмотрено 920 коек.

Ранее мы сообщили о том, что жители Ленобласти смогут рассказать властям о качестве оказания медпомощи 17 июня.

Фото: Piter.TV