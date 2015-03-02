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Жители Ленобласти смогут рассказать властям о качестве оказания медпомощи 17 июня
Сегодня, 14:36
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Жители Ленобласти смогут рассказать властям о качестве оказания медпомощи 17 июня

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С 10 до 14 часов в аппарате будет работать линия по вопросам качества и доступности медпомощи взрослому населению.

Жители Ленобласти 17 июня смогут позвонить на горячую линию и рассказать о качестве оказания медицинских услуг в регионе. Ленинградцы смогут пожаловаться на врачей и медицинские организации. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Ленинградской области.

Линия по вопросам качества и доступности медпомощи взрослому населению  будет работать с 10 до 14 часов. Пациенты смогут рассказать об отношении работников больниц и поликлиник к посетителям, проблемах в записи к медикам и т.п. Пожаловаться можно  будет и на поведение медицинского персонала. Звонить нужно по номеру 8 (812) 916-50-63. Информацию от жителей региона с предложениями передадут в комитет по здравоохранению Ленобласти.

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Фото: Pexels

Теги: ленобласть, медпомощь, социальная среда, уполномоченный по правам человека в ленинградской области
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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