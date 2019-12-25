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Больница №40 закрывает вирусологический центр из-за снижения заболеваемости ковидом
Сегодня, 22:42
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Больница №40 закрывает вирусологический центр из-за снижения заболеваемости ковидом

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Анализы на коронавирусную инфекцию продолжат делать.

Стало известно, что вирусологический центр в Городской больнице № 40 закрывается из-за снижения потребности в лабораторной диагностике ковида. Об этом в понедельник, 30 мая, рассказали в городском комитете по здравоохранению. 

В комитете добавили, что площади лаборатории не сокращают и специалистов не увольняют. Анализы на коронавирусную инфекцию продолжат делать. Вирусологический центр прекращает работу во вторник, 31 мая. Напомним, что он начал работу 1 апреля 2020 года. 

Ранее мы сообщали, что ЗакС опубликовало правила поведения в саду Мариинского дворца в Петербурге. Одновременно гулять в нем могут не более 50 человек.

Фото: Piter.tv
 

Теги: больница 40, ковид
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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