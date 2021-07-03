ЗакС опубликовало правила поведения в саду Мариинского дворца в Петербурге

Одновременно гулять в нем могут не более 50 человек.

В понедельник, 30 мая, ЗакС Петербурга опубликовало правила посещения сада Мариинского дворца. Впервые за 178 лет сад открыл двери для жителей и гостей города.

Сад будет открыт с 11:00 до 19:00, его посещение бесплатно. При этом одновременно гулять в нем могут не более 50 человек. Посетителям запрещено иметь при себе оружие, петарды, рюкзаки, чемоданы, газовые баллончики, гелиевые шарики и алкоголь.

Также в саду нельзя находиться с животными и купаться в фонтане. Отмечается, что в каждый месяц будут проводить экскурсии по саду.

Ранее сад Мариинского дворца открыли для прогулок. Отметим, пройтись по зеленым дорожкам можно будет только на выходных.

Фото: Telegram / fedotstrelec. записная книжка