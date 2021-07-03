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ЗакС опубликовало правила поведения в саду Мариинского дворца в Петербурге
Сегодня, 21:18
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ЗакС опубликовало правила поведения в саду Мариинского дворца в Петербурге

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Одновременно гулять в нем могут не более 50 человек.

В понедельник, 30 мая, ЗакС Петербурга опубликовало правила посещения сада Мариинского дворца. Впервые за 178 лет сад открыл двери для жителей и гостей города. 

Сад будет открыт с 11:00 до 19:00, его посещение бесплатно. При этом одновременно гулять в нем могут не более 50 человек. Посетителям запрещено иметь при себе оружие, петарды, рюкзаки, чемоданы, газовые баллончики, гелиевые шарики и алкоголь.
Также в саду нельзя находиться с животными и купаться в фонтане. Отмечается, что в каждый месяц будут проводить экскурсии по саду. 

Ранее сад Мариинского дворца открыли для прогулок. Отметим, пройтись по зеленым дорожкам можно будет только на выходных.

Фото: Telegram / fedotstrelec. записная книжка

Теги: мариинский сад, правила поведения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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