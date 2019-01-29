В больнице Боткина назначили нового заведующего отделом мониторинга иммунизации населения

Специалист работал в управлении Роспотребнадзора.

Отдел мониторинга иммунизации населения в клинической инфекционной больнице им.С.П.Боткина возглавит Ирина Чхинджерия. Об этом сообщили сегодня, 18 июня, в Комздраве города.

Отметим, что специалистка работала в управлении Роспотребнадзора по городу последние 11 лет, она руководила отделом эпидемиологического надзора.

Известно, что за заслуги в области здравоохранения Чхинжерию наградили Благодарственным письмом Президента РФ, орденом Пирогова, нагрудным знаком "Отличник здравоохранения", нагрудным знаком "Почетный работник Роспотребнадзора", медалью "90 лет Госсанэпидслужбе России".

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Фото: Телеграм / Комздрав, Piter.tv