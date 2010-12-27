Эксперт рассказал о "болевых точках" банковской сферы

Российские банки связаны между собой хозяйственными и финансовыми отношениями. Проблемы крупных банков могут негативно отразиться на других игроках рынка, считает главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", накануне глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о том, что сейчас проводится процесс оздоровления и вывода с рынка хронически неустойчивых банков.



По словам главного экономиста Института фондового рынка и управления Михаила Беляева, если проблемы таких банков как "Открытия", "Югры", "Бинбанка" являются точечными, то они определяют состояние здоровья всей системы. Однако полноценно точечными их считать нельзя, ведь банки связаны между собой хозяйственными и финансовыми отношениями, то есть неурядицы в одном банке тянут за собой других игроков рынка.



Также эксперт отметил, что проблемы крупных банков становятся проблемами средних и крупных банков, так как финансовые учреждения не работают сами по себе в безвоздушном пространстве.



Михаил Беляев считает, что банки могут быть сильны только в том случае, если есть экономическая основа в виде реального сектора экономики.



По мнению эксперта, в российской экономике дела начинают налаживаться, и эта тенденция будет продолжена.