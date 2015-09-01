Более 77 тысяч жителей Ленобласти получат выплаты ко Дню Победы

Начисления уже идут в беззаявительном порядке.

В канун 77-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне более 77 тысяч жителей Ленобласти получат единовременные выплаты. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Начисления уже идут в беззаявительном порядке. Инвалиды и участники ВОВ получают по 10 000 рублей, по 7 000 рублей перечисляется блокадникам, труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.

Также ряд категорий получают по 4 000 и по 3 000 рублей.

Ко Дню Победы ветераны и блокадники Петербурга также получат выплату.

Фото: Piter.tv