Ко Дню Победы ветераны и блокадники Петербурга получат выплату

Она составляет от 3 до 10 тысяч рублей.

В Петербурге ко Дню Победы ветераны и блокадники получат единовременную выплату. Постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

К 9 мая по 10 тысяч рублей получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей; по 7 тысяч рублей начислят лицам, родившимся и проживавшим в Ленинграде во время блокады; по 4 тысячи рублей – вдовцам и вдовам военнослужащих; по 3 тысячи рублей – детям войны, появившимся на свет до 3 сентября 1945 года.

Выплаты смогут получить 269 тысяч жителей Петербурга. В бюджете города на выплаты предусмотрено 1,1 млрд рублей.

Ранее стало известно, что во Всеволожске в День Победы выступит Елена Ваенга.

Фото: Piter.tv