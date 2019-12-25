В Петербурге за 9 месяцев на платной парковке зафиксировали 54 тысячи авто с закрытыми номерами

Очищены от посторонних предметов более 24 тысяч госномеров.

В Петербурге за 9 месяцев текущего года в зоне платной парковке пешими инспекторами зафиксировано более 54 тысяч автомобилей с закрытыми или снятыми номерами. Очищены от посторонних предметов более 24 тысяч госномеров, рассказали в Комитете по транспорту.

С водителями было проведено более 9 тысяч разъяснительных бесед о правилах пользования платной парковкой

Также за девять месяцев было зафиксировано и проверено 8,8 тысяч автомобилей на местах для инвалидов. Из них – более 1,5 тысяч машин не состояли в Федеральном реестре инвалидов. Нарушителям грозит штраф 5 тысяч рублей.

Штраф за нарушение правил стоянки – 3 тысячи рублей, скидка 50% на оплату штрафа не предусмотрена. Ранее депутаты ЗакСа Петербурга предложили федеральным властям наделить регионы правом вводить скидку за своевременную оплату штрафов за парковку.

Фото: Комитет по транспорту