Более 50 кораблей и судов строится на предприятиях Петербурга

Губернатор Петербурга посетил Х Международный военно-морской салон.

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил торжественную церемонию открытия Х Международного военно-морского салона и поприветствовал его участников.

В своей речи Беглов отметил, что в прошлом году, несмотря на пандемию коронавируса, удалось заложить и спустить на воду 11 кораблей и судов. На данный момент петербургские специалисты строят 50 судов. По его словам, Северной столице есть чем гордиться: в 2020 году отрасль судостроения показала высокий рост, а именно 12%. Градоначальник выразил благодарность правительству России за поддержку.

Отмечается, что после открытия гости осмотрели выставочную площадку, где разместились различные экспозиции 270 участников.

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Фото: Пул 78 / telegram