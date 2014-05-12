С начала года более 2,5 тыс. петербуржцев обратились к врачу после укуса собаки

Сейчас в ЗакСе проходит этап общественных обсуждений законопроекта о содержании собак.

В Петербурге с начала года 2531 житель обратился к врачу после укуса собаки, 552 пациента были детьми. Об этом в своём Telegram-канале рассказал депутат ЗакСа Андрей Рябоконь.

Депутат уточнил, что это официальная статистика из Роспотребнадзора. Всего за год собаки покусали 5245 петербуржцев, из них 1177 – дети.

Парламентарий напомнил, что сейчас в ЗакСе проходит этап общественных обсуждений законопроекта о содержании собак.

Считаю, что его необходимо дополнить нормой, предусматривающей введение обязательной регистрации собак. Андрей Рябоконь

Каждый из петербуржцев может поучаствовать в работе над проектом городского закона.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на ребенка в Петербурге.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)