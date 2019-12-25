Было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении иностранной компании – судовладельца.

Сотрудники Балтийской таможни выявили более 130 тонн незадекларированного топлива на иностранном судне, прибывшем в Морской порт Санкт-Петербург. Об этом сообщила пресс-служба Балтийской таможни.

Должностными лицами таможенного поста Гавань совместно с сотрудниками морского отдела Балтийской таможни был проведен таможенный осмотр судна в присутствии капитана и привлеченного независимого специалиста – сюрвейера.

Было установлено, что фактическое количество топлива, находящегося на борту судна, превышает заявленное в декларации о судовых припасах более чем на 130 тонн. Было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ в отношении иностранной компании – судовладельца.

В начале месяца в Петербурге таможенники изъяли 1000 миниатюрных игрушек, похожих на автомат Калашникова.

Фото: пресс-служба Балтийской таможни