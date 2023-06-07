В Петербурге таможенники изъяли 1000 миниатюрных игрушек, похожих на автомат Калашникова

По факту незаконного использования чужого товарного знака возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.10 КоАП РФ.

На Котлинский таможенный пост Санкт-Петербургской таможни из Китая прибыли изделия из пластика в виде игрушечного оружия (автоматы, пистолеты, ружья, ножи). В декларации на товары, поданной в Северо-Западную электронную таможню, указывалось о ввозе в РФ игрушечного оружия миниатюрного размера для минифигурок солдатиков.

В ходе таможенного контроля таможенники обратили внимание, что среди ввезенных игрушек 1044 единицы копируют внешний облик автомата Калашникова, то есть являются сходными до степени смешения с зарегистрированным в Российской Федерации товарным знаком.

Таможня направила письмо правообладателю – АО "Концерн "Калашников" с просьбой определить, является ли воспроизведение товарного знака законным, а ввезенный товар – оригинальной продукцией или подделкой. В ответ на запрос правообладатель подтвердил наличие признаков контрафактности детских игрушек.

По факту незаконного использования чужого товарного знака возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.10 КоАП РФ.

Ранее балтийская таможня передала в суд уголовное дело по контрабанде 3 тысяч бутылок алкоголя.

Фото и видео: Санкт-Петербургская таможня