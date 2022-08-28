Орлово-Новосильцевская богадельня в Петербурге выставлена на торги за 249,5 млн рублей

Площадь трех зданий составляет 3,1 тыс. "квадратов".

Здания бывшей Орлово-Новосильцевской богадельни по адресу проспект Энгельса, 1, выставлены на торги за 249,5 млн рублей. Об этом пишет "Петербургский дневник" 1 ноября.

Площадь трех зданий составляет 3,1 тыс. "квадратов", а самого участка – 6,6 тыс. "квадратов". На территории богадельни есть парковка, в помещениях выполнен ремонт под медицинский центр.

Орлово-Новосильцевская богадельня была возведена в 1834-1842 гг. по проекту архитектора Иосифа Шарлеманя. Здания признаны объектом культурного наследия.

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Фото: сайт Российского аукционного дома