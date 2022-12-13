Гостиницу "Багратион" выставили на торги. О продаже объекта объявил российский аукционный дом.
Начальная цена отеля составляет 880 млн рублей. Гостиница располагается в историческом особняке XIX века. Архитектурный комплекс отреставрировали в 2015-2018 годах. На торги выставили три здания площадью 4 тыс. "квадратов" и территорию, площадь которой составляет 2,1 тыс. квадратных метров.
В самом отеле 88 номеров. Кроме того, здесь есть ресторан и конференц-зал с видовой площадкой.
Объект можно использовать для коммерческих целей.
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Фото: Российский аукционный дом
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