Начальная цена отеля составляет 880 млн рублей.

Гостиницу "Багратион" выставили на торги. О продаже объекта объявил российский аукционный дом.

Начальная цена отеля составляет 880 млн рублей. Гостиница располагается в историческом особняке XIX века. Архитектурный комплекс отреставрировали в 2015-2018 годах. На торги выставили три здания площадью 4 тыс. "квадратов" и территорию, площадь которой составляет 2,1 тыс. квадратных метров.

В самом отеле 88 номеров. Кроме того, здесь есть ресторан и конференц-зал с видовой площадкой.

Объект можно использовать для коммерческих целей.

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Фото: Российский аукционный дом