В лесу в Приозерском районе нашли оружие и боеприпасы. Возбуждено уголовное дело

Были изъяты мишень, автомат Калашникова с оптическим прицелом, пистолет П-96 и 27 патронов различного калибра.

В лесу в Приозерском районе Ленобласти обнаружили самодельное оружие и боеприпасы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по региону.

В полицию 1 июня обратился мужчина с информацией о том, что возле поселка Сосново он нашел автомат и пистолет. На место происшествия прибыл наряд. Очевидец встретил знакомого, петербуржца в возрасте 71 года. По словам мужчины, оружие не его, он уехал. Были изъяты мишень, автомат Калашникова с оптическим прицелом, пистолет П-96 и 27 патронов различного калибра.

Экспертиза показала, что и пистолет, и автомат пригодны для стрельбы и являются самодельным огнестрельным оружием, изготовленным из списанного охолощенного оружия. Решается вопрос о привлечении конкретных лиц в качестве подозреваемых.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец получил условный срок за хранение патронов в спичечной коробке.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти