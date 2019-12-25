В Кировском районе нашли боеприпас времен ВОВ

Предмет увезли на полигон.

В Кировском районе обнаружили 105-миллиметровый артиллерийский снаряд от немецкой гаубичной пушки времён Великой Отечественной войны утром 28 июня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

Информацию я ведомство поступила около 10 часов утра. Подозрительный предмет, похожий на боеприпас, лежал у здания на Кронштадтской улице. Взрывотехники ОМОН "Бастион" определили, что это за снаряд. Он находится в состоянии коррозии.

Предмет вывезли на специализированный полигон в Ленобласти для дальнейшего уничтожения.

Ранее Piter.tv писал о том, что рабочий нашел метровый снаряд во время ремонта квартиры на Стародеревенской улице.

Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО