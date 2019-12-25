В Кировском районе нашли боеприпас времен ВОВ

В Кировском районе обнаружили 105-миллиметровый артиллерийский снаряд от немецкой гаубичной пушки времён Великой Отечественной войны утром 28 июня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области.
Информацию я ведомство поступила около 10 часов утра. Подозрительный предмет, похожий на боеприпас, лежал у здания на Кронштадтской улице. Взрывотехники ОМОН "Бастион" определили, что это за снаряд. Он находится в состоянии коррозии.
Предмет вывезли на специализированный полигон в Ленобласти для дальнейшего уничтожения.
Ранее Piter.tv писал о том, что рабочий нашел метровый снаряд во время ремонта квартиры на Стародеревенской улице.
Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО
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