Рабочий нашел метровый снаряд во время ремонта квартиры на Стародеревенской улице

Объект направили на утилизацию.

Рабочий, проводивший ремонт в квартире на Стародеревенской улице в Приморском районе, нашел в туалетной комнате заказчика метровый снаряд. О необычном объекте сообщают в Telegram-канале "Росгвардия Петербурга".

Информацию передали хозяину квартиры, который вызвал в квартиру специалистов-взрывотехников ОМОН "Бастион" Росгвардии.

При осмотре находки выяснилось, что она не представляет опасность. Рабочий обнаружил макет 30-миллиметрового артиллерийского снаряда. Его оперативно утилизировали.

Ранее мы сообщили о том, что прибывший в Пулково из Дубая россиянин забыл задекларировать $84 тысячи.

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и ЛО