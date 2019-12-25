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Рабочий нашел метровый снаряд во время ремонта квартиры на Стародеревенской улице
Сегодня, 16:32
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Рабочий нашел метровый снаряд во время ремонта квартиры на Стародеревенской улице

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Объект направили на утилизацию.

Рабочий, проводивший ремонт в квартире на Стародеревенской улице в Приморском районе, нашел в туалетной комнате заказчика метровый снаряд. О необычном объекте сообщают в Telegram-канале "Росгвардия Петербурга".

Информацию передали хозяину квартиры, который вызвал в квартиру специалистов-взрывотехников ОМОН "Бастион" Росгвардии. 

При осмотре находки выяснилось, что она не представляет опасность. Рабочий обнаружил макет 30-миллиметрового артиллерийского снаряда. Его оперативно утилизировали.

Ранее мы сообщили о том, что прибывший в Пулково из Дубая россиянин забыл задекларировать $84 тысячи.

Фото:  ГУ Росгвардии по Петербургу и ЛО

Теги: приморский район, ремонт, санкт-петербург, снаряд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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