Заблудившегося на проспекте Героев бобра перевезли к Дудергофскому каналу

Инспекторам Комитета удалось оперативном вернуть бобра в естественную среду обитания для продолжения поиска нового дома.

Сегодня жители Красносельского района на проспекте Героев наблюдали необычного гостя. В оживлённом дворе бобр искал выход из каменных джунглей, в этом ему помогли специалисты Комитета по природопользованию.

В период схождения льда повзрослевшие особи подбирают подходящие места для создания семьи. Важным фактором при выборе является наличие кормовой базы и свобода территории от других особей. Комитет по природопользованию

Инспекторам Комитета удалось оперативном вернуть бобра в естественную среду обитания для продолжения поиска нового дома. По Дудергофскому каналу животное направилось в сторону Финского залива.

Напоминаем, если вы увидели дикое животное в черте города, которое нуждается в помощи, позвоните в мобильную экологическую дежурную службы по телефону: 417-59-36.

Бобры ещё в середине марта активизировались в Петербурге и Ленобласти.

Видео: Комитет по природопользованию