  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге продолжается настройка светофоров ради повышения уровня безопасности
Сегодня, 12:49
63
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге продолжается настройка светофоров ради повышения уровня безопасности

0 0

Сегодня на балансе города почти 2 тыс. светофоров.

В Петербурге проводят настройку светофорных объектов. В I квартале 2025 года изменили режимы регулирования на 109 адресах в 17 районах, рассказали в городском комитете по транспорту.

Речь идет об участках улично-дорожной сети, на которых требовались введение выделенных пешеходных фаз, обустройство дополнительных левоповоротных секций светофоров, организация локального адаптивного регулирования и корректировка длительности сигналов регулировщиков.

Светофорный объект является одним из основных технических средств организации дорожного движения, который позволяет обеспечить, в первую очередь, безопасность участников дорожного движения. 

Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Сегодня на балансе Петербурга почти 2 тыс. светофоров.

Ранее на Piter.TV: в Красногвардейском районе в 2025 году количество ДТП снизилось на 40%. 

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Теги: дорожное движение, светофоры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии