В Петербурге продолжается настройка светофоров ради повышения уровня безопасности

В Петербурге проводят настройку светофорных объектов. В I квартале 2025 года изменили режимы регулирования на 109 адресах в 17 районах, рассказали в городском комитете по транспорту.
Речь идет об участках улично-дорожной сети, на которых требовались введение выделенных пешеходных фаз, обустройство дополнительных левоповоротных секций светофоров, организация локального адаптивного регулирования и корректировка длительности сигналов регулировщиков.
Светофорный объект является одним из основных технических средств организации дорожного движения, который позволяет обеспечить, в первую очередь, безопасность участников дорожного движения.
Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга
Сегодня на балансе Петербурга почти 2 тыс. светофоров.
Ранее на Piter.TV: в Красногвардейском районе в 2025 году количество ДТП снизилось на 40%.
Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга
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