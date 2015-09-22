В Петербурге продолжается настройка светофоров ради повышения уровня безопасности

Сегодня на балансе города почти 2 тыс. светофоров.

В Петербурге проводят настройку светофорных объектов. В I квартале 2025 года изменили режимы регулирования на 109 адресах в 17 районах, рассказали в городском комитете по транспорту.

Речь идет об участках улично-дорожной сети, на которых требовались введение выделенных пешеходных фаз, обустройство дополнительных левоповоротных секций светофоров, организация локального адаптивного регулирования и корректировка длительности сигналов регулировщиков.

Светофорный объект является одним из основных технических средств организации дорожного движения, который позволяет обеспечить, в первую очередь, безопасность участников дорожного движения. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Сегодня на балансе Петербурга почти 2 тыс. светофоров.

Ранее на Piter.TV: в Красногвардейском районе в 2025 году количество ДТП снизилось на 40%.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга