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В Красногвардейском районе в 2025 году количество ДТП снизилось на 40%
Сегодня, 9:59
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В Красногвардейском районе в 2025 году количество ДТП снизилось на 40%

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Основные причины аварий – нарушения скорости и переход проезжей части в неположенном месте.

В Красногвардейском районе Петербурга в начале 2025 года количество аварий снизилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказали 28 марта в районной администрации. 

В четыре раза реже ДТП стали случаться в связи с неудовлетворительным состоянием дорог. Основные причины – нарушения скорости и переход проезжей части в неположенном месте. 

В 2024 году на территории Красногвардейского района установили шесть светофоров и оборудовали семь нерегулируемых переходов. А в этом году оборудуют еще три светофора и три перехода.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге и Ленобласти проверили более 200 автобусов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, красногвардейский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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