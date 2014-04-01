В Красногвардейском районе в 2025 году количество ДТП снизилось на 40%

Основные причины аварий – нарушения скорости и переход проезжей части в неположенном месте.

В Красногвардейском районе Петербурга в начале 2025 года количество аварий снизилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказали 28 марта в районной администрации.

В четыре раза реже ДТП стали случаться в связи с неудовлетворительным состоянием дорог. Основные причины – нарушения скорости и переход проезжей части в неположенном месте.

В 2024 году на территории Красногвардейского района установили шесть светофоров и оборудовали семь нерегулируемых переходов. А в этом году оборудуют еще три светофора и три перехода.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге и Ленобласти проверили более 200 автобусов.

Фото: Piter.TV