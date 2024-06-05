В Петербурге и Ленобласти проверили более 200 автобусов

Выявлено свыше 50 нарушений среди водителей, из которых 33 касались неисправности транспортных средств.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сотрудники полиции провели масштабный рейд по проверке городских автобусов и их водителей. Профилактическое мероприятие под названием "Автобус" проходило 25 и 26 марта и было направлено на снижение числа аварий с участием общественного транспорта, а также повышение безопасности пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В проверке участвовали сотрудники Госавтоинспекции, Управления по вопросам миграции, Специального полка полиции, а также медицинские специалисты, работающие в передвижном пункте освидетельствования. Контроль осуществлялся по сплошному методу — инспекторы проверяли все автобусы, выходившие на маршруты из автобусных парков.

По итогам двухдневного рейда были проверены более 200 автобусов. Выявлено свыше 50 нарушений среди водителей, из которых 33 касались неисправности транспортных средств. Эти автобусы были немедленно отстранены от эксплуатации до устранения неполадок, а шесть машин пришлось эвакуировать.

Руководители автотранспортных предприятий, выпустившие на линию неисправные автобусы, также понесли административную ответственность. Несколько водителей были отстранены от работы до прохождения медицинского освидетельствования, поскольку их поведение вызвало подозрения у инспекторов. Один из них отказался от освидетельствования, за что ему грозит штраф в 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Кроме того, выявлены два водителя с нарушениями миграционного законодательства — они не имели действующей регистрации по месту пребывания. В отношении них составлены административные протоколы, а вопрос о возможном выдворении решит суд.

Дополнительно полицейские зафиксировали факты несоблюдения водителями режима труда и отдыха, а также формальный подход транспортных компаний к предрейсовому осмотру автобусов и водителей. По итогам проверки перевозчикам выданы предписания на устранение выявленных нарушений.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области