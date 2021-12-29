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Эксперты прокомментировали предложение ЦБ запретить криптовалюту в России
Сегодня, 16:55
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Эксперты прокомментировали предложение ЦБ запретить криптовалюту в России

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Эксперты пояснили, почему не поддерживают предложение.

Банк России выпустил доклад, в котором предложил запретить в России выпуск и оборот криптовалют. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что это не очень хорошая идея в связи с активным поиском альтернатив доллару в качестве средства международных расчётов и ограниченной применимости для этой цели большинства национальных валют, включая рубль. 

А в том, что систему контроля за криптой надо развивать, никто не сомневается. Мессенджеры тоже когда-то были (казались, как минимум) анонимными.

отметили эксперты.

В Банке России считают, что криптовалюты могут угрожать экономике и финансовой стабильности страны. ЦБ видит в цифровых валютах признаки финансовой пирамиды.. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ЦБ приостановил покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила. 

Фото: Pexels 

Теги: криптовалюта, центробанк
Категории: Лента новостей, Новости России,

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