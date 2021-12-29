ЦБ приостановил покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила

Это произошло на фоне обвала курса рубля к доллару и евро днем 24 января.

В понедельник, 24 января, Банк России решил приостановить покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Покупка была приостановлена с 15:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

Регулятор принял такое решение, чтобы повысить предсказуемость действий денежных властей и для снижения волатильности финансовых рынков. Решение по поводу возобновление покупки иностранной валюты будет приниматься с учетом обстановки на финрынках.

Напомним, что такое заявление Банк России сделал в связи с обвалом курса рубля к доллару и евро на Мосбирже в понедельник, 24 января.

Ранее пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заявил, что ситуация на российской бирже связана с пессимизмом на мировых рынках.

Фото: cbr.ru