В Петербурге заблокировали 58 тыс. аккаунтов иностранных водителей
Сегодня, 16:28
По словам полицейских, мигранты все еще продолжают работать в такси.

Агрегаторы такси в Петербурге заблокировали 58 тыс. аккаунтов водителей-мигрантов. Нарушителей искали с 10 ноября и продолжат до завтрашнего дня, передает 78.ru. 

По словам полицейских, иностранцы все еще продолжают работать в такси. За прошедшую ночь заблокировали несколько десятков аккаунтов. В день в среднем выявляют от 15 до 20 нарушителей. 

Ранее мы рассказывали о том, что, как прогнозируют специалисты, число водителей сократится на 12%. С иностранцами перестанет сотрудничать одна из крупнейших компаний. 

Фото: Piter.TV 

