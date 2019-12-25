В Петербурге заблокировали 58 тыс. аккаунтов иностранных водителей

По словам полицейских, мигранты все еще продолжают работать в такси.

Агрегаторы такси в Петербурге заблокировали 58 тыс. аккаунтов водителей-мигрантов. Нарушителей искали с 10 ноября и продолжат до завтрашнего дня, передает 78.ru.

По словам полицейских, иностранцы все еще продолжают работать в такси. За прошедшую ночь заблокировали несколько десятков аккаунтов. В день в среднем выявляют от 15 до 20 нарушителей.

Ранее мы рассказывали о том, что, как прогнозируют специалисты, число водителей сократится на 12%. С иностранцами перестанет сотрудничать одна из крупнейших компаний.

