Соглашение о партнерстве подписали Петербург и Республика Алтай

Планируются совместная работа над предложениями в ФЗ и обмен делегациями.

Новый партнер Законодательного Собрания Петербурга – Государственное Собрание-Эл Курултай Республики Алтай. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали председатель парламента Северной столицы Александр Бельский и спикер Эжер Ялбаков.

Планируются совместная работа над предложениями в ФЗ и обмен делегациями, большой пласт – взаимодействие в сферах культуры, спорта, молодежной политики, экологии и туризма.

Алтай – край с фантастически богатой природой. Петербург – музей под открытым небом. Уверен, мы сможем многое дать друг другу. Александр Бельский, председатель ЗакСа Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что парламент Петербурга разработает комплексную программу борьбы с телефонными мошенниками.

Фото: Telegram / Спикер Бельский