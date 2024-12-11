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Соглашение о партнерстве подписали Петербург и Республика Алтай
Сегодня, 14:45
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Соглашение о партнерстве подписали Петербург и Республика Алтай

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Планируются совместная работа над предложениями в ФЗ и обмен делегациями.

Новый партнер Законодательного Собрания Петербурга – Государственное Собрание-Эл Курултай Республики Алтай. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали председатель парламента Северной столицы Александр Бельский и спикер Эжер Ялбаков. 

Планируются совместная работа над предложениями в ФЗ и обмен делегациями, большой пласт – взаимодействие в сферах культуры, спорта, молодежной политики, экологии и туризма. 

Алтай – край с фантастически богатой природой. Петербург – музей под открытым небом. Уверен, мы сможем многое дать друг другу. 

Александр Бельский, председатель ЗакСа Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что парламент Петербурга разработает комплексную программу борьбы с телефонными мошенниками. 

Фото: Telegram / Спикер Бельский 

Теги: закс петербурга, республика алтай
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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