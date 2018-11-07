Блины в Петербурге подорожали на 13% с прошлого года

В списке самых подорожавших добавок к блинам оказались сметана, красная рыба и сыр.

По данным Росстата, приготовление порции блинного теста в Санкт-Петербурге обойдется примерно в 115 рублей, что на 13% дороже, чем в прошлом году.

Расчёт производился на основе стандартного набора продуктов: 500 мл молока, 250 г муки, 3 яйца, 3 ст. л. подсолнечного масла, ложка сахара и щепотка соли.

Однако, по данным издания, больше всего подорожали начинки для блинов. Лидером роста цен стала красная икра, которая подорожала на 72%. Красная рыба подорожала на 14%, а сметана, популярная добавка к блинам, выросла в цене на 36%, подсчитала "Фонтанка".

Ранее Piter.TV сообщал, какие начинки для блинов популярны в Санкт-Петербурге.

Фото: Pxhere