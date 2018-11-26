Уличный художник Фрэз: "Люди смешно покрикивают на меня, чтобы самоутвердиться"

Piter.TV продолжает серию интервью с главными лицами петербургского стрит-арта. В этот раз нашим собеседником стал стрит-арт-художник Фрэз.

Его наклейки появляются на щитках и оборотах дорожных знаков, спиралеголовые человечки селятся на трансформаторных будках, а хулиганская надпись может встретиться даже на доске объявлений в подъезде и на стене в вагоне метро.

Piter.TV поговорил с уличным художником Фрэзом. Все, что мы о нем знали до интервью – только его имя, Дмитрий, ведь даже свое лицо в соцсетях он скрывает под узнаваемой спиралью. Ну и его городские нескрываемые выходки, конечно.

PTV: У каждого вида искусства есть своя цель. Какую преследуете вы, когда создаете на стенах Петербурга арт-объекты?

Выплеснуть в мир свои мысли и эмоции, а также чтобы зритель задумался над своими.

PTV: Вы запомнились прежде всего человечками со спиралями в головах. Почему выбрали таких персонажей, что они означают?

Персонаж символизирует человека, а спираль – это мысли. Все банально и просто.

PTV: Ваша техника работы похожа на хулиганские теги и скорые рисунки. Почему решили использовать именно ее?

Я давно рисую на улицах и это доставляет мне удовольствие. Данный стиль рисования сформировался из-за людей, которые недовольны своей жизнью, и бывает, когда они очень смешно покрикивают в мою сторону, чтобы утвердить себя на этой планете.

PTV: Что думаете о легализации граффити? В Петербурге могут ввести такой закон, но с властями нужно будет договориться, прежде чем украшать стены.

Всегда можно было прийти в администрацию и согласовать проект. Если полностью легализовать граффити и вообще стрит-арт, то тогда незаконная реклама станет законной и ее будет бесконечно много, ведь граффити – это один из способов продвижения себя в массы. Думаю, надо оставить все как есть, потому что так интереснее и всегда будет работа для людей. Если будет больше качественных рисунков на общедоступную тему, то администрация может их утвердить. Но такого очень мало, и в основном все рисунки закрашивают. Я считаю, каждый имеет право нарисовать или наклеить что-либо, а администрация уже будет решать, оставлять это или нет.

PTV: Как долго живут ваши работы на улицах? Что делаете, чтобы продлить им жизнь?

Давно смирился с тем, что работы закрашивают, и считаю это необходимым, так как место должно соответствовать рисунку. Но закрашивали хотя бы в цвет со стеной, а то смотрится очень некрасиво. Маляры пока что не на должном уровне.

PTV: Сколько раз приходилось сталкиваться с потерей рисунка? Расстраиваетесь, если арты пропадают под серой краской?

Мои рисунки закрашивали много раз, но бывало и такое, что оставляли. Нет, меня это не расстраивает.

PTV: Как вы сами пришли к уличному искусству? С чего начинался ваш путь?

Мы с родителями часто переезжали, и в одной из коммуналок я встретил своего друга. Мы искали себя, пробуя разные направления: брэйк, баскетбол, паркур – все это было в нашей жизни.

Примерно был 2007 год, тогда вышел фильм "Wholetrain" и именно он вдохновил нас на граффити, как и многих в то время. ("Wholetrain" или "Состав" в российском переводе – первый немецкий кинофильм, посвященный граффити. Прим. Piter.TV).

PTV: Привлекает ли ваше внимание еще кто-то из мира петербургского стрит-арта?

Да, меня забавляет один персонаж, пишет "Tares", чикокер. Это графер, который пытается из себя что-то вообразить, рисует примитивные куски.

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Фото: blckgsfreaz / Instagram