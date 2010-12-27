Первому разводному мосту в Петербурге 21 ноября исполнилось 169 лет

Благовещенский мост в следующем году отметит свой 170-й юбилей.

Сегодня, 21 ноября, первый постоянный мост через Неву отмечает свой 169-й день рождения. Несмотря на то, что император Николай I издал указ о построении первого постоянного моста через Неву в Санкт-Петербурге 18 ноября 1842 года, днем его рождения считается дата его открытия. Открытие моста состоялось 21 ноября 1850 года при участии Императора Николая I и членов царствующей фамилии. Мост был назван Благовещенским по находившейся на левом берегу Благовещенской площади и Благовещенского собора (снесён в 1929 году).

История создания Благовещенского моста

Архитектором выступил Александр Брюллов, старший брат знаменитого художника Карла Брюллова. Строительство началось 1 января 1843 года, завершиться должно было уже в 1846 году, но строительство затянулось из-за больших трудностей. Грунтовые условия не позволяли соорудить фундаменты опор, все усложнялось глубокой и быстрой рекой. Мост строили 1500 человек, казне новое сооружение обошлось в 4 381 400 рублей.

Первый разводной мост в Петербурге имел семь русловых пролетов, перекрытых чугунными арками, восьмой пролет – разводной. Все чугунные конструкции для этого сооружения делали на заводе Берда в городе на Неве. Это был последний крупный чугунный мост в России и самый длинный чугунный мост в России (298,2 метра – длина, 20, 3 метра – ширина). Чугунная решетка на мосту сделана в морской тематике, также были установлены и 22 газовых фонаря в виде колонн коринфского ордера.

На открытии 21 ноября присутствовал сам Николай I, в честь этого события была создана серебряная памятная медаль по эскизу графа Ф. Толстого.

После смерти императора в 1855 году мост назвали Николаевским. Следующее переименование произошло 7 ноября 1918 года честь лейтенанта Шмидта — руководителя восстания на крейсере "Очаков" в 1905 году. Только в 2007 году мост вернул свое историческое название – Благовещенский.

Реконструкция и ремонт Благовещенского моста

В 1863 году через Николаевский мост стали ходить конки, в сентябре 1907 через переправу проехал первый трамвай. Для этого шага пришлось усилить проезжую часть разводного пролета. В этом же году фонари стали электрическими, газовые разместили у Летнего сада и Главного штаба, 16 таких фонарей можно и сейчас увидеть на Марсовом поле.

В 1936-1948 годах мост перестроили по проекту Григория Передерия. В 1975–1976 годах произвели капитальный ремонт, деревянный настил был заменен металлическим. В 2005–2007 годах состоялась масштабная реконструкция моста, ему был возвращен исторический облик.

Благовещенский мост сегодня

Длина переправы составляет 349,8 метров, ширина — 38,07 метров. Мост восьмипролетный с разводным пролетом посередине. Пролётное строение металлическое двукрылое раскрывающейся системы. Масса крыльев — 497 тонн каждое. Крылья моста поднимаются полностью за 3-5 минут. Столбы освещения, павильоны управления, перила относятся к памятникам истории и культуры регионального значения.

Легенды о Благовещенском мосте

Самая популярная легенда: будто император обещал инженеру Кербедзу повышать его в звании за каждый построенный пролет. Тогда инженер пересмотрел проект и увеличил число пролетов. На самом деле количество пролетов со дня утверждения проекта оставалось неизменным и равнялось восьми. Но в это же время Кербедз начинал строить мост в звании майора Корпуса путей сообщения, а завершил в звании генерал-майора.

Вторая легенда: это был единственный мост, где можно было курить. На остальных переправа и улицах города делать это запрещалось из-за опасности возгорания.

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Фото: Мостотрест