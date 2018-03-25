  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:58
63
nechaevape
Код вставки плеера

В Мучном переулке открылся Музей мостов: взгляд Piter.tv

0 0

В музее пока представлена лишь пятая часть коллекции — 19 экспозиций переправ XIX – начала XX века.

В Мучном переулке открылся Музей мостов. Сейчас в музее представлено 19 экспозиций переправ XIX – начала XX века, это пятая часть коллекции. Среди них можно увидеть модели, которые не сохранились в городе в первозданном виде. Например, Египетский и Пантелеймоновский мосты через Фонтанку. Новый музей открылся на базе Центрального музея железнодорожного транспорта Российской Федерации.

На открытии выступили музыканты, хор и художник по песку с программой о Петербурге. Сотрудники музея продемонстрировали жемчужину коллекции – Благовещенский мост с разводным пролетом. Посетители музея смогут изучить не только отечественные мосты, но и западноевропейские. Музей будет ждать посетителей ежедневно с 10:30 до 17:30.

Фото и видео: Piter.tv

Теги: музей железнодорожного транспорта, музей мостов, мучной переулок
Категории: Репортажи, Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии