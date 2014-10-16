Полиция задержала петербуржца, подозреваемого в избиении матери до смерти

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате травмы груди и живота, переломов ребер с развитием внутреннего кровотечения.

Полиция Центрального района Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в избиении собственной матери до смерти. Об этом сообщила региональная пресс-служба МВД.

Около двух часов ночи 12 июля в полицию обратился 40-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Он сообщил, что в квартире по Мучному переулку умерла его 61-летняя мать, которая проживала вместе с ним.

Труп был осмотрен и направлен в морг для установления причины смерти. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате травмы груди и живота, переломов ребер с развитием внутреннего кровотечения. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).

По подозрению в совершении данного преступления полицейскими 13 июля был задержан сын погибшей женщины.

Несколько дней назад в Шушарах нашли труп в ванной с повреждениями головы.

Фото: Piter.TV