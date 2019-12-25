В Шушарах нашли труп в ванной с повреждениями головы

Установлено, что в квартире находилось тело 34-летнего жителя Беларуси.

Вечером среды, 12 июля, в полицию поступило сообщение от гражданина республики Беларусь 1986 года рождения о том, что в съёмной квартире дома по Первомайской улице в посёлке Шушары в ванной комнате был обнаружен труп. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что в квартире находилось тело 34-летнего жителя Беларуси с повреждениями в области головы.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что тело мужчины вытащили из Бумажного канала в Петербурге.

Фото: Piter.TV