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Тело мужчины вытащили из Бумажного канала в Петербурге
Сегодня, 14:42
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Тело мужчины вытащили из Бумажного канала в Петербурге

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Его труп направили в морг для установления причин смерти.

Тело неизвестного мужчины вытащили из Бумажного канала в Петербурге. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

В субботу вечером, 8 июля, в дежурную часть поступило сообщение об обнаружении тела в воде канала. Его заметили жители Адмиралтейского района. На место инцидента прибыл оперативная группа.

Специалисты извлекли из воды тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти. На вид умершему было 45-50 лет. Его труп направили в морг для установления причин смерти.

Ранее мы сообщали, что у моста Бетанкура голый мужчина бросился под автомобиль.

Фото: Piter.tv

Теги: бумажный канал, мужчина, санкт-петербург, тело
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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