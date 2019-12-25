В 2021 году в Металлострое появится общественное пространство

В обустроенной зоне можно будет активно провести время, а также отдохнуть.

Пространство "Зима-лето парк" в Металлострое в этом году получит новый облик. Работы будут проводиться в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщила пресс-служба городского комитета по благоустройству 8-го февраля.

Парк находится на улице Богайчука. Еще несколько лет назад там был заброшенный пустырь. Инициативные жители привели участок в порядок. В 2021 году парк превратится в полноценное общественное пространство.

Вдоль береговой линии хотят создать прогулочную зону, но при этом сохранить природный ландшафт. На протяжении всего маршрута разобьют цветники. Также в парке появится креативный пешеходный мост, игровые площадки, скейт-парк и памп-трек, и, возможно, зона граффити.

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Фото: gov.spb.ru