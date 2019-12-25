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В 2021 году в Металлострое появится общественное пространство
Сегодня, 17:40
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nadezhda_sib

В 2021 году в Металлострое появится общественное пространство

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В обустроенной зоне можно будет активно провести время, а также отдохнуть.

Пространство "Зима-лето парк" в Металлострое в этом году получит новый облик. Работы будут проводиться в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщила пресс-служба городского комитета по благоустройству 8-го февраля. 

Парк находится на улице Богайчука. Еще несколько лет назад там был заброшенный пустырь. Инициативные жители привели участок в порядок. В 2021 году парк превратится в полноценное общественное пространство. 

Вдоль береговой линии хотят создать прогулочную зону, но при этом сохранить природный ландшафт. На протяжении всего маршрута разобьют цветники. Также в парке появится креативный пешеходный мост, игровые площадки, скейт-парк и памп-трек, и, возможно, зона граффити. 

Ранее Piter.TV изучил, что что не так с общественным конкурсом "Твой бюджет". 

Фото: gov.spb.ru

Теги: благоустройство, металлострой, общественное пространство, парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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беляков эраст
Сегодня 19:02

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