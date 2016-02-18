В Приморском районе продолжается благоустройство киносквера на Ланском шоссе и аллеи Чернобыльцев на Планерной улице

Сейчас территория активно готовится к открытию: смонтированы конструкции детской игровой зоны, определены пространства для прогулок, идёт установка травмоустойчивых покрытий.

Создание киносквера возле культурного досугового центра "Максим" на Ланском шоссе, 35 подходит к своему финалу, как сообщают в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина.

Сейчас территория активно готовится к открытию: смонтированы конструкции детской игровой зоны, определены пространства для прогулок, идёт установка травмоустойчивых покрытий. Общая концепция парка предусматривает разделение на три функциональные зоны: центральную зону спокойного отдыха, детскую площадку северного сектора и пару игровых пространств южного крыла. Кроме того, предусмотрена посадка молодых саженцев деревьев и кустарников.

Что касается Аллеи чернобыльцев на Планерной улице, участок между улицами Долгоозёрной и Шуваловским проспектом завершил вторую фазу реконструкции. Завершение полной реставрации запланировано на следующий, 2026 год.

Уже достигнутые улучшения включают новую плитку, восстановленные зеленые лужайки, новые посадки деревьев и декоративных растений, установку малых архитектурных форм и современных элементов мебели для улицы.

Фото: Telegram / Комфортный Петербург