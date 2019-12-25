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Пространство у станции метро "Старая Деревня" ждет благоустройство
Сегодня, 9:22
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Пространство у станции метро "Старая Деревня" ждет благоустройство

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Транспортные объекты свяжет единое пространство.

Пространство у станции метро "Старая Деревня" преобразится до конца 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Смольного 31 мая.

Проект предусматривает объединение пространства, включающее торговые центры, остановки наземного транспорта и станцию метрополитена. Между ними создадут переходы и зону для отдыха. На участке сделают плиточное мощение, установят светодиодные светильники и высадят деревья. 

Отмечается, что обликом территории занимаются последние несколько лет, в частности, борются с несанкционированной торговлей. 

Напомним, что в будущем "Старую Деревню" хотят сделать масштабным транспортно-пересадочным узлом. 

Фото: Piter.tv

Теги: благоустройство, старая деревня
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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