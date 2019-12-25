Около станции метро "Проспект Большевиков" поставили сотню скамеек и высадили деревья

Площадь озеленения составила 8 тыс. квадратов.

У станции метро "Проспект Большевиков" завершилось благоустройство. Специалисты создали "зеленые" островки с деревьями, геометрической высадкой кустарников и композицией из цветов. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба Смольного.

Благоустройство проходило в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды". Вдоль аллеи Клочкова переулка посадили остролистные клены, а аллею вдоль улицы Коллонтай украсили сердцелистные липы и ели. Также там можно встретить кустарники: тую, кизильник, магонию, чубушник, вейгелу, спирею, форзицию. Общая площадь озеленения составила 8 тысяч квадратов, а цветников — более 2 тыс.

Для жителей поставили более ста скамеек и трое качелей, более 50 урн.

Ранее на месте пустыря на проспекте Большевиков сделали новое общественное пространство.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга