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На месте пустыря на проспекте Большевиков сделали новое общественное пространство
Сегодня, 13:58
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На месте пустыря на проспекте Большевиков сделали новое общественное пространство

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У сквера пока нет названия.

На проспекте Большевиков завершили благоустройство территории. Вместо пустыря со стихийной парковкой там появилось общественное пространство. В субботу, 11 сентября, на месте побывал губернатор Александр Беглов.

Благоустройство проводилось у дома №3/1 и дома №9/1. На территории сделали дорожки, установили скамейки, сделали игровую зону для детей и цену для массовых мероприятий. На стенах соседних нежилых предприятий появилось граффити с изображением зелени. Пока что на территории только одно дерево, но в скоро там высадят новые, а также цветы и кустарники. Пространство выполнено в скандинавском стиле. 

Благоустройство осуществлялось в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды". На него выделили 21,9 млн рублей. Пока что у сквера нет названия. 

Также общественное пространство скоро появится у станции метро "Проспект Большевиков". 

Фото: Piter.TV

Теги: благоустройство, общественное пространство, пустырь
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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