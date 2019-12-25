На месте пустыря на проспекте Большевиков сделали новое общественное пространство

У сквера пока нет названия.

На проспекте Большевиков завершили благоустройство территории. Вместо пустыря со стихийной парковкой там появилось общественное пространство. В субботу, 11 сентября, на месте побывал губернатор Александр Беглов.

Благоустройство проводилось у дома №3/1 и дома №9/1. На территории сделали дорожки, установили скамейки, сделали игровую зону для детей и цену для массовых мероприятий. На стенах соседних нежилых предприятий появилось граффити с изображением зелени. Пока что на территории только одно дерево, но в скоро там высадят новые, а также цветы и кустарники. Пространство выполнено в скандинавском стиле.

Благоустройство осуществлялось в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды". На него выделили 21,9 млн рублей. Пока что у сквера нет названия.

Также общественное пространство скоро появится у станции метро "Проспект Большевиков".

Фото: Piter.TV