В Гатчине началось благоустройство бульвара "47-й регион"

В этом году программа благоустройства охватывает всю Ленинградскую область – всего планируется привести в порядок 169 территорий, из которых 82 объекта уже полностью готовы.

Гатчина, столица Ленинградской области, начала масштабную подготовку к празднованию векового юбилея региона, который будет отмечаться в августе 2027 года. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, работы по обновлению городской среды уже стартовали.

В этом году программа благоустройства охватывает всю Ленинградскую область – всего планируется привести в порядок 169 территорий, из которых 82 объекта уже полностью готовы.

Центральным проектом для столицы станет создание нового общественного пространства. Председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Денис Беляев рассказал о ходе работ на месте будущего бульвара "47-й регион". Помимо создания новых зон отдыха, власти комплексно подходят к облику города. В рамках подготовки к празднику в Гатчине проводится масштабная программа капитального ремонта жилых домов, включая объекты культурного наследия в центре города на проспекте 25 Октября и прилегающих улицах. Также ключевым объектом инфраструктуры станет новая ледовая арена, которая примет финал конкурса творческих коллективов "Кумиры XXI века" во время основных торжеств.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть подвела газ к 254 домам за неделю.

Видео: Правительство Ленобласти

