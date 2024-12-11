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В Невском районе благоустроят сквер имени архитектора Николая Львова
Сегодня, 15:35
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В Невском районе благоустроят сквер имени архитектора Николая Львова

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В нем не хватает уличной мебели и урн, в зеленой зоне необходимо обновить игровое оборудование детской площадки.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил благоустроить в Невском районе сквер имени архитектора Николая Львова, сообщили в Смольном 5 февраля. 

Пространство расположено на углу проспекта Обуховской Обороны и Ново-Александровской улицы. С просьбой о благоустройстве к главе города обратился местный житель. 

Популярное место для отдыха находится на остатке усадебного парка князей Вяземских XVIII века. В нем не хватает уличной мебели и урн, в зеленой зоне необходимо обновить игровое оборудование детской площадки. Также в ремонте нуждается металлическое ограждение. 

Планируется устройство покрытий пешеходных дорожек, оборудование площадки гамаком, канатными балансирами, качелями-гнездами, сетями для лазания, горкой. Установят уличную мебель, информационный стенд, отремонтируют ограждение и проведут озеленение. Появятся музыкальный инструмент из древесины – вибрафон – и интерактивная панель. 

Сквер переделают к сентябрю, он будет тематическим – в честь "русского Леонардо". По проектам Николая Львова построены Троицкая церковь "Кулич и Пасха", здание Главпочтамта и Приоратский дворец в Гатчине.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге в 2025 году благоустроят 42 общественных пространства. 

Фото: citywalls.ru 

Теги: благоустройство, сквер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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