Новый сквер с выходом к озеру открылся на Светлановском проспекте

В Калининском районе Санкт-Петербурга завершилось благоустройство нового сквера на Светлановском проспекте. Работы выполнены в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор Александр Беглов.

В обустроенном общественном пространстве появились детские площадки, зоны отдыха с лавочками и качелями, деревянный настил и спуск к воде. Концепция сквера разрабатывалась совместно с жителями, которые предложили варианты планировки, организации зон отдыха и освещения.

Теперь здесь можно гулять всей семьёй, любоваться озером и просто проводить время на свежем воздухе. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Особенностью сквера стала скульптура утки с утятами, созданная по предложению воспитанников районного "Кванториума". Этот символ был выбран в ходе совместного обсуждения дизайна территории. Благоустройство сквера стало частью комплексного развития Калининского района.

Фото: Telegram / Александр Беглов