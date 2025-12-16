Сквер Леонарда Эйлера открыли на Васильевском острове после благоустройства

Работы велись в рамках приоритета "Комфорт и уют в городе".

В четверг, 18 июня, на 10-й линии Васильевского острова состоялось торжественное открытие благоустроенного сквера имени великого математика Леонарда Эйлера. Преображение этой территории стало возможным по личному поручению губернатора Петербурга Александра Беглова, сообщает пресс-служба Смольного.

Идея обновления возникла после обращений местных жителей. Ранее зелёная зона между домами №31–33 и №37 находилась в запущенном состоянии: здесь отсутствовали удобные дорожки, освещение и лавочки, а старые элементы благоустройства пришли в негодность. В марте 2025 года во время личного приёма граждан Александр Беглов дал указание главе администрации Василеостровского района провести комплексное обновление парка.

Работы велись в рамках приоритета "Комфорт и уют в городе". Теперь сквер представляет собой современное пространство для отдыха всех категорий горожан. Для удобства посетителей были проложены пешеходные дорожки и установлены скамейки. Ключевыми элементами стали навесы с качелями и новые игровые конструкции для детей.

Озеленение территории дополнили новыми деревьями и кустарниками, а современное освещение сделало прогулки безопасными в вечернее время. Главным украшением и точкой притяжения послужил арт-объект в виде числа Эйлера (e) — дань уважения великому учёному, который жил неподалёку от этого места.

Ранее мы сообщили о том, что вице-губернатор Разумишкин проинспектировал восстановительные работы на Андреевском бульваре.

Фото: Правительство Петербурга